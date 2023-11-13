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Gündem AB'den Schengen vizesi adımı! Hızlandırmaya karar verdiler
Gündem

AB'den Schengen vizesi adımı! Hızlandırmaya karar verdiler

Yeniakit Publisher
2023-11-13 20:29:00 -
AB'den Schengen vizesi adımı! Hızlandırmaya karar verdiler

Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Schengen vizesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bu açıklamlar sonrası Avrupa Birliği (AB) Konseyi kritik kararlara imza attı. Yeni kararlar uygulamaya geçince Schengen vizesi verilmesinde yaşanan yavaşlığın giderilmesi planlanıyor.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Schengen vizesi için dijitalleşmeyi öngören tasarıya yeşil ışık yaktı. İspanya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı bünyesinde yapılan toplantıda Schengen vizesi için dijitalleşmeyi öngören tasarıya onay verildi. Buna göre Schengen vize başvuruları internetten yapılacak, vizeler dijital olarak verilecek.

AB Konseyi’nde toplantılara başkanlık eden İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska Gomez yaptığı açıklamada, yeni alınan karar sayesinde hem AB vatandaşları hem de Schengen bölgesine gelmek isteyen turistler için büyük bir kolaylık sağlanacağını belirtti.

İlk başvuru için konsolosluğa gidilecek

Gomez, “Bir AB vize platformu kurulacak. Birkaç istisna dışında Schengen vize işlemleri bu platformdan yürütülecek. Bu platformda ilgililerin bilgileri, dokümanları bulunacak ve vize harç ödemeleri yapılabilecek. Bir kişi konsolosluğa sadece ilk kez ve sistemde kayıtlı değilse gidecek, sonrasında başvurularını dijital platformdan yapabilecek. Mevcut vize etiketlerinin yerini ise dijital barkod sistemi alacak” ifadelerini kullandı.

Teknik çalışmalar yapılacak
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AB Konseyi'nde alınan karara rağmen uygulama hemen yürürlüğe girmeyecek. Teknik çalışmaların tamamlanması sonrası kararın AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanması ve 20 gün sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.


Dışişleri Bakanı Fidan verileri açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında başlatılan 'Vize Serbestisi Diyaloğu'ndaki gelişmeleri anlattı.

Bakan Fidan gelişmeliri açıkladı:

Vize Serbestisi Yol Haritası’ndaki 72 kriterden 66’sı ülkemizce yerine getirildi, kalan altı kriterin karşılanması ve karşılanan kriterlerin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Vize Serbestisi Diyaloğu’na ilişkin gelişmeler ve beklentilerimiz AB tarafıyla paylaşılıyor. Kalan altı kriterin karşılanması ve karşılanan kriterlerin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Fidan, Schengen vize başvurularında ret oranlarına ilişkin bilgi verdi:

AB Komisyonu (Avrupa Komisyonu) verilerine göre Türkiye’deki konsolosluklarda yapılan Schengen vize başvurularında 2014, 2015 ve 2016 yıllarında yüzde 4 civarında olan ret oranları, 2016 yılından sonra her yıl artarak 2021 yılında yüzde 17 düzeyine gelmiş, 2022’de ise azalış göstererek yüzde 15.7 olmuştur. Bu sorunların bir an önce aşılması yönündeki beklentimiz defaatle muhataplarımıza aktarıldı, ilgili ülke büyükelçileri bakanlığımıza davet edilerek, beklentiler ve talepler birinci elden iletildi ve bu hususlar diplomatik notayla da paylaşıldı.

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