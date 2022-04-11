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Dünya AB'den Rusya'ya yeni yaptırım sinyali
Dünya

AB'den Rusya'ya yeni yaptırım sinyali

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların sinyalini verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 14:35:00 -
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım sinyali

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'ya petrol ambargosu seçeneğinin devrede olup olmaması sorulan Borrell, yaptırımların her zaman masada olduğunu, bakanların yeni adımları görüşeceğini söyledi. Borrell, Ukrayna'ya yaptığı ziyaret neticesinde Rus güçlerin Donbas'a yöneldiğini gözlemlediğini aktardı.

Lüksemburg'da bir araya gelen AB dışişleri bakanları, 24-25 Mart'taki Liderler Zirvesi'nin sonuçları ışığında değerlendirmeler yapacak.

Ukrayna'nın yanı sıra Mali, Libya ve Yemen'deki durumların da görüşüleceği toplantıya Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ve İzlanda Dışişleri Bakanı Thordis Kolbrun Reykfjörd Gylfadottir de katılacak.

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