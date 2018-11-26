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AB'den Rusya'ya kınama!

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kışkırtıcı davranışlar sergilemesini kınadıklarını açıkladı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:32
AB'den Rusya'ya kınama!

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Rusya'nın Azak Denizi'nde şiddete başvurmasını kınıyorum." dedi.

Tusk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'yla durumu görüştüğünü belirterek, Avrupa'nın Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini kaydetti.

Tusk, "Rusya'nın Azak Denizi'nde şiddete başvurmasını kınıyorum." ifadesini kullandı.

Rusya tarafından alıkonulan Ukraynalı denizcilerin ve gemilerin iade edilmesi için çağrıda bulunan Tusk, Moskova yönetiminin "daha fazla kışkırtıcı davranışlardan da kaçınması gerektiğini kaydetti.

Dün sabah saatlerinde Azak Denizi'nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemileri karşı karşıya gelmiş, Rus karasularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.

Toplantı düzenlenecek

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarında Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıldığını ve 6 Ukrayna askerinin yaralandığını duyurmuş, gemilerin Rus özel kuvvetler tarafından ele geçirildiği açıklanmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), iki ülke arasındaki gerginlik üzerine bugün acil toplanacak.

Aynı zamanda NATO-Ukrayna Komisyonu da bugün büyükelçiler düzeyinde olağanüstü toplantı düzenleyecek.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:32
  1. Avrupa Birliği
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