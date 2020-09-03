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Aktüel AB'den Rusya'ya karşı ortak uluslararası tepki çağrısı
Aktüel

AB'den Rusya'ya karşı ortak uluslararası tepki çağrısı

AB, Rus muhalif Navalnıy'a yönelik kimyasal silah kullanımına karşı ortak uluslararası tepki verilmesini istedi - Rusya'ya şeffaf bir soruşturma için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile iş birliği yapması çağrısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 21:58:47 -
AB'den Rusya'ya karşı ortak uluslararası tepki çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Rusya topraklarında kimyasal silahla suikast girişimine maruz kaldığını belirterek, kimyasal silah kullanımı nedeniyle ortak uluslararası tepki çağrısında bulundu.

Birlik adına açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Navalnıy'a yönelik sinir sistemine etki eden Noviçok grubu askeri bir kimyasalla suikast girişimini en güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi.

Benzer bir kimyasalın 2018'de İngiltere'de eski çifte ajan Sergei Skripal ve kızı Yulia'ya yönelik suikast girişiminde de kullanıldığını belirten Borrell, kimyasal silah kullanımının hiçbir şart altında kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Borrell, "AB, ortak bir uluslararası tepki çağrısı yapmaktadır ve kısıtlayıcı tedbirler dahil uygun şekilde harekete geçme hakkını saklı tutmaktadır." ifadesini kullandı.

Navalnıy'a yönelik girişimin Rus topraklarında meydana geldiğini hatırlatan Borrell, Rusya'nın acilen şeffaf soruşturma açmasını ve bunun için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile iş birliği yapmasını istedi.

Ağustos ayında Sibirya'dan Moskova'ya dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanan 44 yaşındaki Rus muhalif lider Alexei Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti. Almanya, Rus muhalifin kesin olarak zehirlendiğinden emin olduklarını duyurmuştu.

Navalnıy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli rakibi olarak kabul ediliyor. Ülkedeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle bilinen eski avukat Navalny, Kremlin önünde düzenlediği protestolarla biliniyor.

Sık sık cezaevine giren Aleksey Navalnıy, 2012-2014 yıllarında cezaevinde kalırken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Moskova'yı insan hakları ihlalinden suçlu bulmuştu. Mahkeme Navalnıy'ın politik saiklerle içeride tutulduğuna hükmetmişti.


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