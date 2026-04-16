  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katar ve Pakistan'dan dünyaya birlik mesajı! Şeyh Temim ve Şahbaz Şerif zirvesi! Bölgesel saldırılara karşı çelikten irade “Okuluma saldırı yapacağım” mesajı attı! O lise öğrencisinin cezası belli oldu Gazze hükümetinden Vance’e yalanlama: “Yardımlar arttı” iddiası gerçeği yansıtmıyor Kahramanmaraş üzerinden ülkeyi karıştırmak isteyen CHP’liler, şu cennetlik çocuğun babasını dinleyip utansınlar Böyle olur sömürgeci Fransa’nın demokrasisi! Siyonizm’i eleştireni yakacak yasa Soykırımcı İsrail’e 167 milyon avroluk silah satacak Alman haysiyetsizliği İşgalci İsrail defalarca ateşkesi deldi! 72 bin şehit sonrası flaş gelişme: Washington-Gazze hattında kritik temas Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! 130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı 1.104 hesaba erişim engeli getirildi! Senin sekülerliğin ahlaklı insan yetiştiremedi: Prof. Dr. Ahmet Kavlak’tan ibretlik sorular! 19 yaşındaki muhalif gençten tarihi milliyetçilik dersi! AK Partili teyze gözyaşlarını tutamadı
Avrupa AB'den Romanya'ya nükleer freni! Cernavoda Santrali mercek altında! 3.2 milyar avroluk dev projeye soruşturma kıskacı!
Avrupa

AB'den Romanya'ya nükleer freni! Cernavoda Santrali mercek altında! 3.2 milyar avroluk dev projeye soruşturma kıskacı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
AB'den Romanya'ya nükleer freni! Cernavoda Santrali mercek altında! 3.2 milyar avroluk dev projeye soruşturma kıskacı!

Avrupa Birliği (AB), Romanya'nın enerji arz güvenliği için hayati önem taşıyan Cernavoda Nükleer Santrali'ndeki 1 numaralı reaktörün ömrünü uzatma planına adeta şerh koydu. Romanya hükümetinin projeye sağlamayı vaat ettiği milyarlarca avroluk kamu desteği, AB rekabet kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma kalkanına takıldı.

Avrupa Birliği (AB), Romanya'nın Cernavoda Nükleer Santrali'ndeki reaktörün faaliyet süresinin uzatılmasını sağlamayı planladığı kamu desteği hakkında soruşturma başlattı.

AB Komisyonu, Romanya'nın Cernavoda Nükleer Santrali'ndeki 1 numaralı reaktörün 30 yıl daha faaliyet gösterebilmesi amacıyla yenilenmesini içeren destek planı hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

 

Açıklamada, Romanya'nın planladığı kamu desteğinin AB kurallarına uygun olup olmadığının değerlendirileceği bildirildi.

706 megavatlık elektrik üretim kapasitesine sahip reaktörün 1996 yılında ticari faaliyete başladığı ve Romanya'nın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşıladığı anımsatılan açıklamada, reaktörün öngörülen ömrünün 2027'de sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 3,2 milyar avroluk projeye Romanya'nın 600 milyon avro hibe, kredi garantileri, 30 yıl süreli iki yönlü fark sözleşmesi ve düzenleyici değişimlere karşı koruma mekanizması kurarak destek vermeyi planladığı ifade edilerek, söz konusu tedbirlerin AB kamu yardımı kurallarına uygun olup olmadığı konusunda şüpheler bulunduğu kaydedildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23