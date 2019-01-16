AB’den Kur’an-ı Kerim araştırmacıları için 10 milyon euro!

yeniakit.com.tr Bir Avrupa Birliği yapısı olan Avrupa Araştırma Konseyi, Kur’an-ı Azimü’ş-Şan’ın tarih boyunca Avrupa üzerinde büyük bir etkisi olduğu hipotezinin araştırılması için araştırmacılara tam 10 milyon euro verdi.

“Kur’an’ın Avrupa tarihi, kültürü ve dini inkişafında büyük etkisi var”

Söylendiğine göre araştırmanın hedefi, “Allah [Azze ve Celle] tarafından indirilen kutsal metnin Ortaçağ ve Modern Hıristiyanlar, Yahudiler, özgür düşünceliler, ateistler ve Avrupalı Müslümanların düşüncesinde nasıl yer aldığını saptamak” şeklinde ifade ediliyor.

Para yardımını en çok alan yer, İspanyol Ulusal Araştırma Konseyi (CSIC) oldu. Bu kurumdan Mercedes Garcia Arenal, İngiltere, Fransa ve başka yerlerden de akademisyenleri olduğunu ifade edip şunu söyledi: “Çalıştığımız hipotez Kur’an’ın Avrupa entelektüel ve dini gelişiminde önemli bir rol oynadığıdır.” Bundan sonra ise işbu nedenden dolayı Ortaçağ’dan Aydınlanma devrine Avrupa’da tercüme edilen, neşredilen ve dolaşımda olan Kur’an’ın dini ve kültürel olarak nasıl işletildiğini çalışmak istediklerini ifade etti.

Diğer yandan geçmişte oryantalist çalışmalarla İslam’ın içini boşaltma ve Müslümanların itikadını saptırmak faaliyeti apaçık ve malum olan Avrupa’nın, açıkladıklarından başka maksatları olup olmadığı da soru işareti taşıyor.

Bir kısım İslam düşmanları rahatsız oldu

Avrupa’nın tüm mesaisini İslam düşmanlığına harcadığı bilinen bir kısım cühela-yı süfelanın 10 milyon euro gibi ciddi bir meblağın buna ayrılmasından rahatsız olduğu da görüldü.

Fransız İslam düşmanları içerisinde önde gelen hemen her gün sosyal emdya hesabını İslam’a hücum için kullananlardan birisi, “vergi verenlerin fikri alınmadan” bu kararın alındığına vurgu ile haberi paylaştı. Ayrıca, “Maksat Kur’an’ın Avrupa entelektüel gelişiminde büyük rolü olduğunu göstermek” notu da düşüp topu takipçileri önüne attı. Yüzlerce yorum ve paylaşımla Avrupa Birliği’ne İslam düşmanlığı eden Fransızlardan tepki geldi.