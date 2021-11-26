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Dünya AB'den kritik korona uyarısı
Dünya

AB'den kritik korona uyarısı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüsün B.1.1.529 varyantıyla ilgili acil bir uyarı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 17:46:00 -
AB'den kritik korona uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı basın açıklamasında yeni varyantın birkaç ay içinde tüm dünyaya yayılabileceği endişesini dile getirdi.

Virüsün görüldüğü bölgelerden gelenlerin katı karantina kurallarına uyması gerektiğini ifade eden von der Leyen, bilim insanları ve aşı üreticileri ile durum hakkında konuştuğunu, onların da ilgili varyantın uluslararası yayılmasını önlemek için bu tedbirleri desteklediklerini belirtti.

Von der Leyen, "Henüz olmadıysanız lütfen en kısa sürede aşı olun. Daha fazla aşı ve takviye dozu olma zamanı" dedi. Von der Leyen, daha önce yaptığı açıklamada Afrika'nın güneyinden AB'ye uçuşların durdurulması önerisinde bulunmuştu.

Yeni varyant

Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Türkiye, yeni varyant henüz tespit edilmeden önce 15 Kasım'dan itibaren Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu. Kısa süre önce varyantın Belçika'da da bir kişide görüldüğü açıklanmıştı.

 

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