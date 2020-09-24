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Ekonomi AB'den kripto paralara düzenleme teklifi
Ekonomi

AB'den kripto paralara düzenleme teklifi

Yeniakit Publisher
2020-09-24 18:56:13 -
AB'den kripto paralara düzenleme teklifi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, kripto varlıklara yönelik hizmet sunanların yerel makamlardan izin almalarını ve AB ülkelerinde ofis açmalarını gerektiren düzenleme teklifinde bulundu.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, kripto varlıklara yönelik hazırlanan düzenleme teklifini açıkladı.

Buna göre, kripto varlıklara yönelik hizmet sunan platformlar, işlem yapabilmek için AB ülkelerinde fiziksel olarak bulunmak zorunda olacak.

Bu işletmelerin, bulundukları AB ülkesinde faaliyet göstermeleri için ilgili yerel mercilerden yetki alması gerekecek.

Bu platformlar, sermaye yeterlilikleri ve yönetim yapılarına ilişkin kurallara uyacak.

Kripto işletmeleri, müşteri varlıkları ile öz varlıklarını ayırmak zorunda olacak.

Söz konusu platformların yeterli seviyede bilişim teknolojilerine sahip olması, kripto varlıkları siber hırsızlık riskinden korumaları gerekecek.

Kripto varlıklara yönelik hizmet sunanlar, gerekli mekanizmalarla piyasa bozucu eylemleri engelleyecek.

Kripto varlıkları hazırlayanlar, sorumlulukları ve ilgili riskler hakkında bilgileri açık biçimde paylaşacak.

AB üyesi bir ülkeden izin alan kripto varlık hizmet sağlayıcısı, "AB Pasaportu" adındaki yetki ile diğer üye ülkelerde de çalışabilecek.

Kripto varlıklar, Avrupa Bankacılık Otoritesi tarafından denetlenecek.

Böylece, düzenleme ile kripto varlıklar finansal hizmetler çerçevesinde düzenlenmiş olacak.

Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayı gerekiyor.

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