AB'den İsrail'e yeni yerleşimleri durdurma çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden İsrail'in yerleşim yerlerini genişletmesi ve Doğu Kudüs'teki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail makamlarının, son olarak Har Homa'da 540 yeni konut inşa etme açıklaması hatırlatılarak, bu planların ve Givat Hamatos'taki yerleşimlerin hayata geçmesinin Doğu Kudüs ile Beytüllahim arasındaki bağlantıyı keseceği, ayrıca iki devletli çözüme yönelik müzakereleri baltalayacağı vurgulandı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm yerleşimlerin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğu ifade edilen açıklamada, AB'nin Kudüs dahil 1967 sınırlarında anlaşma olmadan yapılacak değişiklikleri tanımayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "AB, İsrail hükümetine yerleşim inşaatlarını durdurma ve son kararlarını acilen geri çevirme çağrısını yinelemektedir." ifadesi yer aldı.

Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binaların yıkımı ve Filistinlilerin evlerinden çıkarılması olaylarındaki artışın ve olası yeni yıkımların endişe verici olduğu belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Bu tür tek taraflı eylemler uluslararası insani hukukta yasa dışıdır ve sahada gerilimi artırmaktan başka bir işe yaramaz. İsrail makamları bu faaliyetlere son vermeli, Filistinli toplulukların kalkınması ve yasal inşaatlar için uygun izinleri vermelidir. Güney İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeler ışığında AB, şiddeti kesin olarak kınadığını tekrarlamakta, bu hassas dönemde tüm aktörlere sükunet ve itidal çağrısında bulunmaktadır."

ABD, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilerin tarlalarını ateşe vermesiyle ilgili kaygı duyuyor

Öte yandan İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistin tarlalarını yakmasına ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Sözcüsü Jalina Porter, bu durumdan derin endişe duyduklarını ve İsrail'in tek taraflı adımlardan kaçınmasının önemli olduğunu söyledi.

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Porter, İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistin çiftliklerini yakmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür haberlerden derin endişe duyuyoruz. İsrail'in tansiyonu artıracak ve bizi barıştan daha da uzaklaştıracak tek taraflı adımlardan kaçınmasının kritik olduğunu ifade etmeye devam edeceğiz."

İsrailli yerleşimcileri, Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyinde yer alan Burin köyüne yakın tarla ve zeytinlikleri ateşe vermişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.