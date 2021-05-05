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Dünya

AB'den İsrail'e çağrı: Vazgeçin!

Avrupa Birliği (AB), İsrail'e işgal altındaki Filistin topraklarında yeni yerleşimler inşa etme kararından vazgeçme çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 23:45:00 -
AB'den İsrail'e çağrı: Vazgeçin!

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden İsrail'in yerleşim yerlerini genişletmesi ve Doğu Kudüs'teki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail makamlarının, son olarak Har Homa'da 540 yeni konut inşa etme açıklaması hatırlatılarak, bu planların ve Givat Hamatos'taki yerleşimlerin hayata geçmesinin Doğu Kudüs ile Beytüllahim arasındaki bağlantıyı keseceği, ayrıca iki devletli çözüme yönelik müzakereleri baltalayacağı vurgulandı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm yerleşimlerin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğu ifade edilen açıklamada, AB'nin Kudüs dahil 1967 sınırlarında anlaşma olmadan yapılacak değişiklikleri tanımayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "AB, İsrail hükümetine yerleşim inşaatlarını durdurma ve son kararlarını acilen geri çevirme çağrısını yinelemektedir." ifadesi yer aldı.

Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binaların yıkımı ve Filistinlilerin evlerinden çıkarılması olaylarındaki artışın ve olası yeni yıkımların endişe verici olduğu belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Bu tür tek taraflı eylemler uluslararası insani hukukta yasa dışıdır ve sahada gerilimi artırmaktan başka bir işe yaramaz. İsrail makamları bu faaliyetlere son vermeli, Filistinli toplulukların kalkınması ve yasal inşaatlar için uygun izinleri vermelidir. Güney İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeler ışığında AB, şiddeti kesin olarak kınadığını tekrarlamakta, bu hassas dönemde tüm aktörlere sükunet ve itidal çağrısında bulunmaktadır."

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