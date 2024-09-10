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Dünya AB'den, işgalci İsrail'e kınama!
Dünya

AB'den, işgalci İsrail'e kınama!

Yeniakit Publisher
2024-09-10 18:52:00 - 2024-09-10 18:53:11
AB'den, işgalci İsrail'e kınama!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ordusunun, Han Yunus'ta "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıyı kınayan bir açıklama yayınladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Han Yunus'ta güvenli bölgede bir mülteci kampına düzenlediği saldırıda sivillerin öldürülmesini şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

"Gazze’de insani felaketi normalleştiremeyiz"

"Savaş kurallarına saygı gösterilmesi, sivillerin korunması ve hesap verebilirliğin sağlanması gerektiğini" kaydeden Borrell, "Gazze'deki insani felaketi normalleştiremeyiz." değerlendirmesini yaptı.

 

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