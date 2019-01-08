AB'den İran'a şok yaptırım! Kararı Danimarka duyurdu

ABD'nin uygulamaya koyduğu yaptırımlar karşısında, arkasına Avrupa Birliği'nin (AB) desteğini alan İran'a karşı AB ülkelerinden beklenmedik bir hamle geldi. İran'a, Avrupa'daki bazı isimlere suikast planlamaları yaptığı için yaptırım uygulama kararı alındığı açıklandı.

Açıklamayı Danimarka yaptı

Konu ile ilgili resmi açıklamayı Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen yaptı. Samuelsen, "Avrupa Dış Politikası için önemli bir gün! AB, Avrupa'da gerçekleştirdiği suikastler nedeniyle bir İran istihbarat örgütüne yaptırım uygulama konusunda anlaştı. AB'den, Avrupa'da böyle bir davranışı kabul etmeyeceğimize dair güçlü sinyal" dedi.

Geçtiğimiz ekim ayında Danimarka güvenlik güçleri, İran istihbaratı ile bağlantılı olduğunu belirttiği bir kişiyi, Arap Ahvaz Kurtuluş Hareketi'nin liderine suikast düzenlemeyi planladığı suçlamasıyla tutuklamıştı. İran, Danimarka'nın iddialarını yalanlamıştı.