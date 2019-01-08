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AB'den İran'a şok yaptırım! Kararı Danimarka duyurdu

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin İran istihbaratına yaptırım uygulama karar aldığını duyurdu.

08 Ocak 2019 Salı 14:15
AB'den İran'a şok yaptırım! Kararı Danimarka duyurdu

ABD'nin uygulamaya koyduğu yaptırımlar karşısında, arkasına Avrupa Birliği'nin (AB) desteğini alan İran'a karşı AB ülkelerinden beklenmedik bir hamle geldi. İran'a, Avrupa'daki bazı isimlere suikast planlamaları yaptığı için yaptırım uygulama kararı alındığı açıklandı.

Açıklamayı Danimarka yaptı

Konu ile ilgili resmi açıklamayı Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen yaptı. Samuelsen, "Avrupa Dış Politikası için önemli bir gün! AB, Avrupa'da gerçekleştirdiği suikastler nedeniyle bir İran istihbarat örgütüne yaptırım uygulama konusunda anlaştı. AB'den, Avrupa'da böyle bir davranışı kabul etmeyeceğimize dair güçlü sinyal" dedi.

Geçtiğimiz ekim ayında Danimarka güvenlik güçleri, İran istihbaratı ile bağlantılı olduğunu belirttiği bir kişiyi, Arap Ahvaz Kurtuluş Hareketi'nin liderine suikast düzenlemeyi planladığı suçlamasıyla tutuklamıştı. İran, Danimarka'nın iddialarını yalanlamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 14:15
  1. İran
  2. Danimarka
  3. Avrupa Birliği
  4. AB'den İran'a yaptırım
  5. İran İstihbaratı
  6. flaş karar
  7. Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen

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