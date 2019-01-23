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AB'den İngiltere'ye "anlaşmasız ayrılık" uyarısı

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier:- "Anlaşmasız ayrılığa karşı gelmek mart ayı sonunda bunun gerçekleşmesini engellemeyecek"

23 Ocak 2019 Çarşamba 20:14
AB'den İngiltere'ye "anlaşmasız ayrılık" uyarısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, mevcut durumda en olası senaryonun İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılığı olduğunu belirterek, "Anlaşmasız ayrılığa karşı gelmek mart ayı sonunda bunun gerçekleşmesini engellemeyecek." dedi.

Barnier, Brüksel'deki Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi'nde İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) sürecinde son gelişmeleri değerlendirdi.

İngiltere'nin AB'den 29 Mart tarihinde ayrılacağını anımsatan Barnier, "Mevcut durumda İngiltere'yle anlaşmasız ayrılık senaryosuna hazırlanmak her zamankinden daha önemli." diye konuştu.

Barnier, İngiltere'nin önünde AB'den anlaşmalı ya da anlaşmasız biçimde ayrılmak gibi iki seçenek bulunduğunu belirterek, "Şu anda en olası senaryo İngiltere'nin anlaşmasız ayrılığı. Anlaşmasız ayrılığa karşı gelmek mart ayı sonunda bunun gerçekleşmesini engellemeyecek." ifadelerini kullandı.

Brexit'in sonucu olarak ticari ilişkilerin mevcut şekilde devam edemeyeceğini anımsatan Barnier, İngiltere'nin Tek Pazar ve Gümrük Birliği dışında AB ile sorunsuz bir şekilde ticaret yapamayacağını vurguladı.

Barnier, İngiltere'nin ayrılık tarihinin uzatılması gibi bir talepte bulunmadığını belirterek, İngiltere'nin ilave zaman istemesi halinde AB ülkelerinin bunun amacı ve süresi hakkında açıklama talep edeceğini anlattı.

İrlanda ve Kuzey İrlanda arasındaki sınır konusunun AB Tek Piyasası'yla ilgili olduğuna işaret eden Barnier, mevcut anlaşma kapsamındaki tedbir maddesini kullanmak istemediklerini belirtti.

Barnier, ayrılık anlaşmasının onaylanmasıyla AB'nin İngiltere ile gelecekteki ilişkiler konusunda müzakerelere başlamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile kasım ayında vardığı Brexit anlaşması, geçen hafta İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti.

İngiltere'de 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı alınmıştı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 20:14
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