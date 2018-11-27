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AB'den Fransa’nın "güneş enerjisi" desteğine onay

AB Komisyonu, Fransa'nın 600 milyon avroluk güneş enerjisi santrali destekleme planını onayladı

27 Kasım 2018 Salı 17:13
AB'den Fransa’nın "güneş enerjisi" desteğine onay

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Fransa'nın güneş enerjisi santrallerini (GES) desteklemek için 600 milyon avroluk kaynak aktarma planına onay verdi.

AB Komisyonu, Fransa'nın 350 megavatsaat kapasiteli güneş enerjisi santralleri kurulmasına 600 milyon avroluk destek vermesinin, AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunduğunu açıkladı.

Söz konusu yatırımlarla Fransa'nın yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının artacağına dikkat çekilen açıklamada, tedbirlerin AB enerji ve iklim hedefleriyle uyumlu olduğu ve piyasadaki rekabeti haksız bir biçimde bozmayacağı kaydedildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 17:13
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