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Dünya AB’den flaş "Rusya" adımı! Bütün dengeler değişecek
Dünya

AB’den flaş "Rusya" adımı! Bütün dengeler değişecek

Avrupa Birliği'nin, insan hakları ihlalleri nedeniyle pazartesi günü Rusya merkezli güvenlik şirketi Wagner’e yaptırım uygulamaya hazırlandığı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 12:05:00 -
AB’den flaş "Rusya" adımı! Bütün dengeler değişecek

Üst düzey bir Avrupa Birliği (AB) yetkilisi, AB’nin insan hakları ihlalleri nedeniyle pazartesi günü Rusya merkezli güvenlik şirketi Wagner’e yaptırım uygulamaya hazırlandığını öne sürdü.

Adının açıklanmaması koşuluyla basına konuşan üst düzey bir AB yetkilisi, Fransa'nın baskılarının ardından AB'nin pazartesi günü insan hakları ihlalleri nedeniyle Wagner ve 3 kuruluş ile 7-8 kişiye yaptırım uygulayacağını belirtti.

Yetkili, yaptırımların Wagner'in Suriye, Libya ve Ukrayna'daki ağır insan hakları ihlalleri nedeniyle uygulanacağını ifade ederek, yaptırımların pazartesi günü Belçika'nın başkenti Brüksel’de AB Dışişleri Bakanları tarafından onaylanacağını ve AB'nin resmi gazetesinde yayınlanacağını açıkladı.

Yetkili ayrıca, Wagner ‘in AB ile doğrudan bir bağlantısı olmadığı için şirketle iş yapan 3 kurum ile bazı kişilerin paralı askerlerle çalışan şirketlere mesaj vermek amacıyla yaptırım listesine alınacağını sözlerine ekledi.

Wagner'e bağlı paralı askerlerin Rusya adına Suriye, Libya ve Ukrayna'da faaliyet gösterdiği bir çok kez basına yansımış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Aralık 2018’de Wagner'in Rusya yasalarını çiğnemediği sürece dünyanın her yerinde çalışma ve çıkarlarını sürdürme hakkına sahip olduğunu belirtmişti.

 

 

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