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Dünya AB'den dezenformasyon yasasına dair hadsiz çıkış
Dünya

AB'den dezenformasyon yasasına dair hadsiz çıkış

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Sözcüsü Peter Stano, yalan haberi engelleyecek olan dezenformasyon yasası hakkında skandal açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 18:25:00 -
AB'den dezenformasyon yasasına dair hadsiz çıkış

Avrupa Birliği (AB) TBMM'den geçen dezenformasyon yasası ile ilgili haklı endişesini dile getirdi. Malumunuz AB tarafından fonlanan medya kuruluşları ve sözde gazeteciler Türkiye'de yalanı körüklüyordu. Dezenformasyon yasasıyla birlikte özellikle sosyal medyada yalan bilgiyi alenen yayanlar hakkında hapis cezası verilecek.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözcüsü Peter Stano, söz konusu yasanın "Türkiye'de ifade özgürlüğünü ve bağımsız medyayı daha da kısıtlamasından korktuklarını" söyledi.

Stano, Brüksel'de yaptığı açıklamada, özellikle de yasanın öngördüğü hapis cezalarına dikkat çekti.

Stano, hâlen AB'ye aday ülkelerden biri olan Türkiye'nin "en yüksek demokratik standartları ve uygulamaları" sürdürmek zorunda olduğunu belirten Stano, Ceza Kanunu'nun muhalif seslerin susturulması için kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

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