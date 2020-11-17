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Ekonomi AB'den CureVac ile aşı alım sözleşmesi
Ekonomi

AB'den CureVac ile aşı alım sözleşmesi

Yeniakit Publisher
2020-11-17 19:41:03 -
AB'den CureVac ile aşı alım sözleşmesi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), CureVac firmasının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu aşıdan 405 milyon doz alımını sağlayacak sözleşmeye onay verdi.

AB Komisyonu, Kovid-19 aşısı alımı için 5'inci sözleşmenin Alman firması CureVac ile yapıldığını açıkladı.

Aşının güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmasının ardından AB üyesi ülkelerin CureVac'ın geliştirmekte olduğu aşıdan 225 milyon doz alacakları belirtilen açıklamada, talep edilmesi durumunda 180 milyon doz ilave aşı alım seçeneğinin de sözleşmede yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin benzer aşı alım sözleşmelerini Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sanofi-GSK ve Johnson and Johnson ile de imzaladığı anımsatılarak, Moderna firması ile de aşı satın alma görüşmelerinin yapıldığı ifade edildi.

AB daha önce de AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon ve Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon doza kadar aşı almak için anlaşmıştı.

Aşısının etkili olduğunu geçen hafta duyuran Pfizer ve BioNTech ile de 300 milyon doz için sözleşme yapılmıştı.

Böylece CureVac ile yapılan 405 milyon dozluk anlaşmanın ardından AB'nin bugüne kadarki sözleşmelerle 1,8 milyar dozdan fazla aşı alım imkanı doğmuş oldu.

Öte yandan, AB aşıların fiyatlarına ilişkin bilgi paylaşmayı ticari gerekçelerle yapmıyor.

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