AB'den 'Brexit' oylamasına ilk yorum!

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AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere'deki Brexit oylamasıyla ilgili olarak "Anlaşmasız Brexit ihtimali hiç bu kadar yüksek olmamıştı." dedi.
16 Ocak 2019 Çarşamba 11:47
AYRINTILAR GELİYOR...
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 11:47
ingitere
Brexit
Avrupa Birliği
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