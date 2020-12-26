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Dünya AB'den Brexit için 5 milyarlık teklif
Dünya

AB'den Brexit için 5 milyarlık teklif

AB, Brexit'in üye ülke ekonomilerine olumsuz etkilerine karşı kullanılmak üzere, 5 milyar euroluk fon kurulmasını teklif etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 01:02:00 -
AB'den Brexit için 5 milyarlık teklif

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 'Brexit Uyum Fonu' kurulmasına yönelik düzenleme teklifini açıkladı.

Buna göre, İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılmasının ekonomik ve sosyal sonuçları ile mücadele amacıyla fon kurulacak.

Toplam 5 milyar euro kaynak aktarılacak fon, Brexit'ten en fazla etkilenen üye ülkelere ve ilgili sektörlerine mali destek sağlayacak.

Fon, sınır ve gümrük gibi kamu hizmetlerine, işletmelere, İngiliz karasularında balıkçılık faaliyetinde bulunanlara ve Brexit nedeniyle işini kaybedenlerin eğitimine mali destek verecek.

Söz konusu fon teklifinin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayı gerekiyor.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, birlik ile başta ticaret olmak üzere, ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürüttü.

Taraflar, 1 Ocak'tan itibaren gümrük vergisi ve kota olmadan ticareti sürdürecek anlaşma konusunda uzlaşı sağladı.

 

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