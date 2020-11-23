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Dünya AB'den Biden'a jet davet
Dünya

AB'den Biden'a jet davet

ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel tarafından Brüksel'de AB liderleriyle zirve toplantısına davet etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 21:05:00 -
AB'den Biden'a jet davet

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Güçlü bir ABD-AB ittifakını yeniden inşa etmek istediklerini belirten Michel, Biden'ı gelecek yıl Brüksel'de AB ülkesi liderleriyle özel bir toplantıya davet ettiğini duyurdu.

Michel, "Şimdi yeni tip koronavirüs (Kovid-19), iklim, güvenlik ve çok taraflılık konularında güçleri birleştirme zamanı." değerlendirmesini yaptı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Biden ile telefonda görüştü.

Von der Leyen, Twitter'daki mesajında, "Biden'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ettim. Bu, ABD-AB küresel ortaklığı için yeni bir başlangıç. Birlikte çalışan güçlü bir AB ve güçlü bir ABD iş birliği, çok taraflılık, dayanışma ve ortak değerler temelinde küresel gündemi şekillendirebilir." ifadesini kullandı.

AB yönetimi, Biden'ın Başkan seçildiği açıklandıktan sonra transatlantik ittifakını yeniden canlandırmak ve yenilemek istediklerini açıklamıştı.

AB liderleri, Donald Trump döneminde Atlantik'in iki yakası arasındaki ilişkilerin özellikle ticaret, iklim değişikliğiyle mücadele ve güvenlik alanlarında gerilediğini, Biden ile ilişkilerin düzeleceğini düşünüyor.

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