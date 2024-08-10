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Dünya AB’den Ateşkes açıklaması: Tek yol bu!
Dünya

AB’den Ateşkes açıklaması: Tek yol bu!

Yeniakit Publisher
2024-08-10 22:00:00 -
AB’den Ateşkes açıklaması: Tek yol bu!

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, İsrail’in yerlerinden edilmiş insanların barındığı bir okulu bombalayarak korkunç bir katliama imza atmasına ilişkin açıklama yaptı. Fontelles, “Ateşkes, sivillerin öldürülmesini durdurmanın ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamanın tek yoludur” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles, İsrail katliamlarının hiçbir gerekçesinin olmadığını ifade ederek, ateşkes çağrısında bulundu.

Fontelles, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
“İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze'deki bir sığınma okulundan gelen görüntüler dehşete düşürdü. Okulda onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Son haftalarda en az 10 okul hedef alındı. Bu katliamların hiçbir gerekçesi yok

Korkunç genel ölüm oranından dolayı dehşete düştük.

Savaşın başlangıcından bu yana 40 binden fazla Filistinli öldürüldü.
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Bakan Smotrich'in İsrail halkının çıkarlarına aykırı bir şekilde bir anlaşmaya karşı çıkmasını kınıyor ve bundan üzüntü duyuyoruz. Ateşkes, sivillerin öldürülmesini durdurmanın ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamanın tek yoludur”

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