AB'den "Altın vize" uyarısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerin yatırım karşılığında vatandaşlık veya oturma izni vermelerine yönelik uyguladıkları "Altın vize" programlarının güvenlik tehdidi oluşturduğunu duyurdu.

AB Komisyonu, üye ülkelerin uygulamakta olduğu altın vize programlarına ilişkin raporunu yayınladı.

Raporda, "Altın vize" uygulamasının suç örgütlerinin AB'ye sızma olasılığını, kara para aklamayı, yolsuzluğu, vergi kaçakçılığını ve güvenlik risklerini artırdığı kaydedildi.

Bulgaristan, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından uygulanan yatırım karşılığı vatandaşlık programlarının AB vatandaşlığı sağladığı anımsatılan raporda, söz konusu programlarını kullananların AB üyesi ülkede yaşamamalarına rağmen vatandaşlık hakkı edindiklerine dikkat çekildi.

Raporda, "Altın vize" başvuru sahiplerine uygulanan güvenlik kontrollerinin yeterince sağlıklı yapılmadığına işaret edilerek, üye ülkelerin bu alanda daha fazla iş birliği yapmaları ve denetimleri artırmaları gerektiği vurgulandı.

Yatırım programlarının şeffaf olmadıkları belirtilen raporda, üye ülkelerden bu programlara kimlerin başvurduğu, ne kadar para toplandığı ve kimlere vatandaşlık sağlandığı konularında daha fazla bilgi paylaşımında bulunmaları istendi

Raporda, AB Komisyonu'nun söz konusu uygulamaların birlik yasalarına uygunluğunu takip edeceği, gerekli önlemleri alacağı belirtilerek, programların şeffaflığını, yönetimini ve güvenliğini geliştirmek üzere üye ülkelerin katılımıyla uzman grubu kuracağı kaydedildi.

Öte yandan AB üyesi ülkelerin pek çoğu yatırım karşılığında "Altın vize" programı uyguluyor. Yunanistan, 250 bin avroluk gayrimenkul yatırımı karşılığında oturma izni veriyor. Portekiz, 350 bin avroluk gayrimenkul yatırımında oturma izni verirken 5 yıl sonunda vatandaş olma imkanı sağlıyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde farklı "Altın vize" programları bulunuyor ve 2 milyon avroluk yatırım ile 6 ayda vatandaşlık hakkı sağlarken, 300 bin avro emlak yatırımı karşılığında da oturma izni veriyor.

İspanya'da 500 bin avroluk gayrimenkul alımı karşılığında oturma izni verilirken, bunu yapanlara 5 yılın sonunda kalıcı oturum ve 10 yıl sonunda da vatandaşlık hakkı sağlanıyor.

İrlanda'da ülkenin resmi yatırım fonuna 1 milyon avro katkı sağlanmasıyla oturum izni veriliyor.

Malta'da milli kalkınma fonuna 650 bin avro, hükümetin onayladığı finansal enstrümanlara 150 bin avro yatırımla birlikte 350 bin avroluk gayrimenkul satın alınmasıyla vatandaşlık sağlanıyor. Malta'da bir başka programla hazine bonosuna 5 yıl için 250 bin avro yatırım yapılması halinde oturum izni veriliyor.

Bulgaristan ise 510 bin avro civarında hazine bonosu yatırımı karşılığında kalıcı oturum verirken, 5 yıl sonunda vatandaşlık imkanı sağlıyor. Bulgaristan'da yatırım miktarının artması ile vatandaşlık alma süresi kısalabiliyor.