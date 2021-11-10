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Dünya AB'den açıklama: Hiç kimse buna alet olmamalı
Dünya

AB'den açıklama: Hiç kimse buna alet olmamalı

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Arap havayolu şirketlerinin temsilcileri ile görüşerek Avrupa'ya göçme arayışındaki kişileri Belarus'a taşımamalarını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 17:09:00 -
AB'den açıklama: Hiç kimse buna alet olmamalı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Arap havayolu şirketlerinin temsilcileri ile görüşerek Avrupa'ya göçme arayışındaki kişileri Belarus'a taşımamalarını istedi.

Schinas, sosyal medyadaki açıklamasında, Arap Havayolu Şirketleri Birliği (AACO) üyelerinin temsilcileriyle video konferans yoluyla görüştüğünü duyurdu.

Schinas, görüşme hakkında, "AB'nin mesajı açıktır. Hiç kimse Belarus makamlarının kabul edilemez uygulamalarına alet olmamalıdır." dedi.

Havayolu şirketlerinin proaktif çabalarına güvendiklerini vurgulayan Schinas, "Karar anı gelmiştir." dedi.

AB, binlerce kişinin Belarus'tan Polonya sınırına gitmesiyle tırmanan göçmen krizinde Belarus yönetimini suçluyor.

İnsanların özellikle Orta Doğu ülkelerinden Belarus'a taşındığını ve "hibrit bir saldırı" kapsamında AB sınırlarına gönderildiğini savunan AB yönetimi, bu kişilerin Belarus'a gidişini kaynak ülkeler, transit ülkeler ve havayolu şirketleriyle engellemek istiyor.

Bu amaçla Schinas'ın yakında bazı ülkeleri ziyaret etmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

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