  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kreşler ne zaman açılacak?

Camiler ne zaman açılacak? | Camilerde hangi vakit namazlar kılınacak?

Bayramda sokağa çıkma yasağı tüm illerde mi olacak?

İHH, Ramazan'da evsizleri unutmadı

İstanbul'da seyahat yasağının kalkacağı tarih belli oldu
için kalan
Ekonomi

AB'den 500 milyar avroluk fon teklifine destek

Yeniakit Publisher
2020-05-18 19:41:21 -
AB'den 500 milyar avroluk fon teklifine destek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için 500 milyar avroluk kurtarma fonu kurulması teklifini olumlu karşıladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya ve Fransa'nın salgının ekonomik sonuçlarına yönelik toplam 500 milyar avroluk kurtarma fonu kurulması teklifinin ardından açıklama yayımladı.

Salgın nedeniyle Avrupa'nın ekonomik bir sınama yaşadığını ifade eden von der Leyen, "Fransa ve Almanya'nın yapıcı teklifini memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, söz konusu teklifin AB bütçesine entegre bir fon kurulmasına yönelik olduğuna işaret ederek, AB Komisyonu'nun üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) görüşlerini dikkate alan bir teklif üzerinde çalıştığını belirtti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya ve Fransa'nın kurtarma fonu için ortak bir zemin bulma çabalarını memnuniyetle karşılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Teklifin, salgının sonuçlarına karşı doğru yönde atılmış bir adım olduğunu vurgulayan Michel, bir anlaşma sağlamak için AB üyesi 27 ülkenin de sürece dahil olması gerektiğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı