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Ekonomi AB’den 300 gigavatlık rüzgar enerjisi hedefi
Ekonomi

AB’den 300 gigavatlık rüzgar enerjisi hedefi

Yeniakit Publisher
2020-11-19 18:47:29 -
AB’den 300 gigavatlık rüzgar enerjisi hedefi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), iklim hedeflerini yakalamak için 2050 yılına kadar deniz üstü rüzgar enerji üretim kapasitesinin 300 gigavata yükseltilmesini teklif etti.

AB Komisyonu, 2050 yılına kadar iklime zarar vermeyen bir kıtaya dönüşmek için hazırladığı deniz üstü rüzgar stratejisini içeren çalışmayı yayımladı.

Buna göre, halihazırda toplam 12 gigavat olan AB deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi, 2030 yılına kadar 60 gigavata, 2050’ye kadar da 300 gigavata çıkartılacak.

Söz konusu 2050 hedefini yakalamak için toplam 800 milyar avroluk mali kaynak gerekecek.

Bu yatırımlar için AB Komisyonu çeşitli birlik fonlarını harekete geçirecek.

Ayrıca, AB, üye ülkeler için yenilenebilir enerji yatırımlarını destekleyici ve açık yasal çerçeve hazırlayacak.

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