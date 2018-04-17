AB'deki tehlikeli ürünlerin yarısı Çin'den geliyor

Rapora göre, geçen yıl toplam güvensiz ürün bildirimlerinin yüzde 53’ü Çin ve Hong Kong menşeli, yüzde 26’sı AB ülkeleri, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) ülkeleri menşeli oldu.

Diğer ülkeler menşeli güvensiz ürün bildirimlerinin payı yüzde 14 olurken, üretim yeri bilinmeyen ürünlerin bildirim oranı ise yüzde 7 olarak gerçekleşti.