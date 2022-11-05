AB'deki gizemli '8 saat'i açıklayamayan Kılıçdaroğlu'ndan 'hamburger' pişkinliği!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geçtiğimiz ay ABD'ye gitmişti. Kurmayları tarafından 'büyük vizyon yolculuğu' olarak tanımlanan ziyaret sırasında CHP lideri, basından habersiz bir şekilde 8 saat ortadan kaybolmuştu.

İddia gündeme bomba gibi düşerken, Kılıçdaroğlu'nun Boston'un ardından tarifeli uçakla başkente geçeceğinin bilindiği ancak son dakika kararıyla uçak biletini yakarak karayolunu tercih ettiği ve terörist elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu Pensilvanya'dan geçtiği ortaya çıkmıştı.

Kayıp 8 saati 'hamburger' ile savuşturmaya çalıştı

Kılıçdaroğlu'nun, ABD ziyareti sırasında ortadan kaybolduğu 8 saatle ilgili soruyu, "Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere" diyerek geçiştirmişti.

Şeffaflık vurgusu yapılan ABD icazet seferi, CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti tarafından dahi eleştirilere maruz kalmış, alay konusu bile yapılmıştı.

Akşener'in yardımcısı Kılıçdaroğlu'nu ti'ye aldı

CHP'nin hemen sonrasında İYİ Parti kurmayları da ABD'ye icazet almaya gitmişti. Bu heyette yer alan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan, katıldığı canlı yayında CHP liderini tiye almıştı.

"ABD'ye hamburger yemeye gelmedik…" diyen Erozan, canlı yayında peşi sıra kahkaha atmıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan icazet seferi! İkincisi İngiltere'ye

Kılıçdaroğlu ikinci icazet seferini İngiltere'ye yaptı.

Birkaç gündür Londra'da olan Kılıçdaroğlu, bugün hamburger yediği sırada çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Hamburgerlerimizi yedik" diyerek kendisine yöneltilen eleştirileri umursamadığını kanıtlamış oldu.

CHP liderinin kayıp 8 saatini bu paylaşımla perdelemeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.