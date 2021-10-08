AB'de Polonya Depremi

Polonya'nın en yüksek yargı organı Anayasa Mahkemesi, Başbakan Mateusz Morawiecki'nin "AB hukukunun Polonya Anayasası'na uyumu" konusundaki başvurusuna ilişkin merakla beklenen kararını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, AB Anlaşması'nın bazı maddelerinin Polonya Anayasası ile "uyumsuz" olduğuna, AB organlarının "anlaşmalarda kendilerine verilen yetkiler dışında faaliyet gösterdiğine" karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, Avrupa kurumlarını, Brüksel ile önemli bir çatışma noktası oluşturan Polonya yargı sistemine müdahale ederek, "yetkilerinin kapsamı dışında hareket etmemeye" çağırdı.

Mahkeme, karar gerekçesinde, "Ulusal imtiyazlar, ülkenin yasal egemenliğini kaybetmesi pahasına, Polonya'nın yetkilerini devretmediği organlar tarafından uygulanamaz. Polonya, bu anayasaya aykırı kararlara uyarak egemen ve demokratik bir devlet olarak işlev göremez. Polonya anayasası en yüksek yasal ölçü olmaktan çıkıyor ve AB'nin organları, anlaşmalarda kendilerine verilen yetkilerin dışında işlev görüyor" dedi.



Polonya Anayasa Mahkemesi'nin kararı, AB'nin en önemli temellerinden birinin, "Avrupa hukukunun ulusal hukukun üstünde olduğu" ilkesinin sorgulanması anlamına geliyor. Avrupa Birliği Adalet Divanı (CJEU) Varşova aleyhinde bu alanda aldığı olumsuz kararları çoğaltırken, Polonya'nın en yüksek yargı organı, Avrupa anlaşmalarının belirli noktalarda Polonya Anayasası ile uyumsuz olduğunu savunuyor.

Mahkeme, "CJEU'nun Polonya yargı sistemine müdahale etme girişimi, hukukun üstünlüğü ilkelerini, Polonya Anayasası'nın önceliğini ve Avrupa entegrasyonu sürecinde egemenliğin korunması ilkesini sorgulamaktadır" ifadelerini kullandı.

AB ve AP'den sert tepki

Polonya yargısının bu kararı, yalnızca Brüksel'de değil, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti gibi AB ile hukuk tartışması yaşayan diğer üyeler başta olmak üzere tüm AB başkentlerinde ve Avrupa Parlamentosu'nda yankı buldu. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, "Avrupa hukukunun önceliği sorgulanamaz. Bunu sorguya çekmek, birliğimizin kurucu ilkelerinden birine saldırmaktır" dedi.



AB Adalet Komiseri Didier Reynders da Polonya mahkemesinin kararından "kaygı duyduğunu" belirterek, AB'nin "Birliğin kalbinde yer alan Avrupa hukukunun üstünlüğünü korumak için tüm araçları kullanacağını" söyledi.

Kısa bir açıklama yapan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Cuma sabahı "Polonya'nın AB'de kalmak istediğini" söyledi.