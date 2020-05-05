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Dünya

AB'de neler oluyor? Almanya'dan şoke eden karar

Koronavirüs salgını sonrası dağılma tartışmalarıyla uğraşan Avrupa Birliği'nde Almanya'da şoke eden bir karar geldi. Alman mahkemesi Avrupa Merkez Bankası'nın varlık alımına ilişkin attığı bazı adımların anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 14:29:00 -
AB'de neler oluyor? Almanya'dan şoke eden karar

Almanya'da mahkeme Bundesbank'ın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 2.7 trilyon euroluk (2.95 trilyon dolar) varlık alım programa katılım için attığı bazı adımların anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Kısacası artık Alman parasıyla ne pahasına olursa olsun batık AB ülkesi kurtarmak anayasaya aykırı sayılacak. 

Yargıçlar AMB'nin adımlarının Avrupa Birliği (AB) antlaşmalarıyla desteklenmediğine karar verdi. Söz konusu karar, parasal genişlemeyi kapsamakla birlikte, yeni Pandemi Acil Durum Alım Programı'nı kapsamıyor.

Alman yargıçlar ECB'ye varlık alım programını düzeltmesi için üç ay süre tanıdı. AMB'nin tartışmalı varlık alım programı, Alman mahkemesi için en azından davanın açıldığı 2015 yılından bu yana bir endişe kaynağı oldu.

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