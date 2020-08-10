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Aktüel

AB'de Kovid-19’a karşı aşının yıl sonuna doğru hazır olması bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-08-10 12:10:55 -
AB'de Kovid-19’a karşı aşının yıl sonuna doğru hazır olması bekleniyor

BERLİN (AA) – Avrupa Birliğinde (AB) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşının yıl sonuna doğru hazır olabileceği bildirildi.

AB Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Alman Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, aşının geliştirilebileceğine ilişkin iyi işaretler aldıklarını belirterek, “Bu noktada tahminlerde bulunmak riskli olsa da ilk aşının bu yılının sonuna veya gelecek yılın başına doğru hazır olacağına dair iyi işaretler var." değerlendirmesinde bulundu.

Aşının tüm sorunları hemen çözemeyeceğini ifade eden Kyriakides, ancak özellikle risk gruplarında bulunan hassas kitleye aşı yapılması durumunda kademeli olarak normale dönülebileceğini kaydetti.

Kyriakides, AB ülkelerinde son dönemde vakaların artmasından endişe duyduğunu belirterek, artan vakalara karşı ülkelerin yerel düzeyde mücadele etmeye çağırdı.

Virüs ile ilgili belirsizliğin devam ettiği uyarısında bulunan Kyriakides, “Şimdi, ikinci bir karantinayı önlemek için her zamankinden daha fazla uyanık olunmalı ve gevşek davranmamalıyız.” şeklinde konuştu.

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