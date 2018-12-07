AB'de istihdam yüzde 0,2 yükseldi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB), mevsimsellikten arındırılmış istihdam yılın 3'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 19 üyeli Avro Bölgesi'nin ve 28 üyeli AB'nin 2018 yılı 3'üncü çeyrek mevsimsellikten arındırılmış istihdam verilerini yayınladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde istihdam yılın 3'üncü çeyreğinde 2'nci çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. İstihdam, geçen yılın 3'üncü çeyreğine kıyasla da yüzde 1,3 artış gösterdi.

28 üye ülkeden oluşan AB'de de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, 3'üncü çeyrekte 2'nci çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 artış kaydederken, geçen yılın 3'üncü çeyreğine kıyasla yüzde 1,2 arttı.

AB'de 3'üncü çeyrekte toplam istihdam edilenlerin sayısı 239,3 milyon olurken bunun 158,3 milyonu Avro Bölgesi'nde gerçekleşti.