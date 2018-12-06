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AB'de hava yolu yolcu sayısı 1 milyarı aştı

AB ülkelerine hava yolu yolcu sayısı geçen yıl 1 milyar 43 milyona ulaştı

06 Aralık 2018 Perşembe 13:30
AB'de hava yolu yolcu sayısı 1 milyarı aştı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB) hava yolu yolcu sayısı, geçen yıl 2016'ya göre yüzde 7,3 artarak 1 milyar 43 milyona ulaştı.

Avrupa İstatistik Kurumu (Eurostat), 28 AB ülkesinde hava yolu seyahatlerine ilişkin 2017 yılı rakamlarını açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde 2016'da 972,7 milyon olan hava yolu yolcu sayısı, yüzde 7,3 artarak geçen yıl 1 milyar 43 milyona yükseldi.

Söz konusu seyahatlerin yüzde 47'si AB ülkeleri arasında, yüzde 36'sı AB dışı ülkelere ve yüzde 17'si de ülke iç hatlarında yapıldı.

AB ülkeleri arasında geçen yıl en fazla hava yolu yolculuğu Birleşik Krallık'tan gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde Birleşik Krallık'tan 265 milyon, Almanya'dan 212 milyon, İspanya'dan 210 milyon, Fransa'dan 154 milyon ve İtalya'dan 144 milyon kişi seyahat etti.

- Londra ilk sırada

Avrupa'nın en büyük havalimanlarından Londra-Heathrow'dan geçen yıl 78 milyon, Paris CDG'dan 69 milyon, Amsterdam Schiphol'den 68 milyon, Frankfurt Main'den 64 milyon ve Madrid Barajas'dan 52 milyon yolcu seyahat gerçekleştirdi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:30
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