0553 313 94 23

AB'de büyük çatlak! İkiye böldü

Akdeniz'de kurtardığı göçmenleri karaya çıkarabilmek için izinsiz olarak İtalya'nın Lampedusa limanına yanaşan Sea-Watch 3 gemisinin kaptanının gözaltına alınmasının ardından birçok Avrupa ülkesi İtalya'ya sert tepki gösterdi.

30 Haziran 2019 Pazar 22:54
AB'de büyük çatlak! İkiye böldü

Akdeniz'deki göçmen sorunu bir kez daha Avrupa Birliği (AB) ülkelerini karşı karşıya getirirken, İtalya hükümetinin düzensiz göçmenlere karşı politikasına Fransa ve Almanya'dan eleştiri geldi.

Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch'un kendisine ait Hollanda bayraklı bir gemiyle Akdeniz'de kurtardığı 53 düzensiz göçmenin tamamı geçen cuma akşamı karaya çıkarken, Alman kadın gemi kaptanı Carlota Rackete'nin ev hapsine alınması tartışma oluşturdu.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "Mevcut İtalya hükümeti, Avrupa'yı dayanışma eksikliğiyle suçlayıp, Avrupalı partnerleriyle istişarelerde bulunmadan çözüm seçenekleri sunuyor. Limanların kapatılması bir deniz hakkı ihlalidir." açıklamasında bulundu.

"Açıklık getirilmeli"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass da "İnsan hayatı kurtarmak insani zorunluluktur. Denizde hayat kurtarmak bir suç olmamalı. İtalyan adaleti suçlamalara bir an önce açıklık getirmeli." ifadelerini kullandı.

İtalya'da göçmen karşıtı politikalarıyla öne çıkan aşırı sağ görüşlü Lig Partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise Almanya ve Fransa'dan gelen açıklamalara sert karşılık verdi.

Salvini, "İtalya hiç kimseden ders alacak değil. Özellikle de Fransa'dan." dedi. Salvini ayrıca sosyal medya aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, tutuklanan gemi kaptanının "yasa dışı hareket ettiğini" savundu.

"HANGİ İHTİYAÇTAN BAHSEDİYOR?"

Gemi kaptanı Carlota Rackete'nin düzensiz göçmenlerden bazılarının sağlık sorunları olduğu iddiasıyla, İtalyan sahil güvenlik güçlerinin engellemelerine rağmen gemiyi limana yanaştırmasına atıfta bulunan Salvini, "Yasa dışı kaptan, bir ihtiyaç durumu olduğunu söyleyerek, sahil güvenlik ekiplerinin hayatlarını riske atan çılgınca hareketini haklı çıkarmaya çalışmıştır. Ama gemideki 41 düzensiz göçmenden hiçbirinin sağlık sorunu yoktu. Hangi ihtiyaçtan bahsediyor?" diye yazdı.

Diğer yandan 31 yaşındaki kadın gemi kaptanı Rackete için Almanya'da bir televizyon kanalında başlatılan kampanyada, bir günde 300 bin avrodan fazla para toplandığı bildirildi.

Yasal danışmanlık ve avukatlık harcamalarında kullanılmak üzere kampanyalarla para toplanan Rackete'in, İtalya'da 3 ila 10 yıl hapis ve 50 bin avroya kadar para cezası alma riski bulunuyor.

Ne olmuştu?

Sea Watch, 12 Haziran'da Akdeniz'de 53 düzensiz göçmeni kurtararak kendisine ait olan, Hollanda bayraklı Sea Watch 3 gemisine almıştı.

İtalya İçişleri Bakanı Salvini, yeni kabul ettikleri tasarı gereği, sadece kadın, çocuk ve hasta olan 10 daha sonra da 2 düzensiz göçmenin karaya çıkmasına müsade etmişti. Gemide kalan 41 düzensiz göçmen, kaptan Rackete'in engellemelere rağmen gemiyi limana yanaştırmasıyla 17 gün sonra karaya çıkmıştı.
Bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Sea Watch'un İtalya hükümetine karşı suçlamalarını kabul etmeyerek, Alman sivil toplum kuruluşunun Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri, en yakınındaki ülke olması bakımından Tunus'a götürmesi gerektiğini savunmuştu.

Lampedusa Adası'na çıkan söz konusu 53 düzensiz göçmenin bazı AB ülkeleri arasında paylaşılması için görüşmeler devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 22:54
  1. AB
  2. İtalya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Feyyaz Uçar Süper Lig'de! işte yeni takımı
    1. Feyyaz Uçar Süper Lig'de! işte yeni..
    2. KADEM'den LGBT tepkisi!
    3. Datça’da denizden 1,5 ton çöp..
    4. AB'de büyük çatlak! İkiye böldü
    5. Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye..
    6. Eski atlet ve doktor Arman Çağdaş..
    7. Alevler Neopolis’in gecesini aydınlattı
    8. Bakan Kasapoğlu Avrupa Oyunları’nda..
    9. Orman yangını güçlükle kontrol altına..
    10. Bakan Kasapoğlu, milli sporcuları..
    11. CHP ve HDP'li vekillerin de aralarında..
    12. KADEM'den sosyal medyadaki..
    13. Sivas’ta haziranın sonunda..
    14. Libya'daki Türk vatandaşları için uyarı
    15. Cezayir bağımsızlık liderine "orduya..
    16. Libya Ordusunun iddiası: “Alıkonulan..
    17. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    18. "Önümüzdeki sene Süper Ligimiz olacak"
    19. Çanakkale Belediyesinin ’LGBTI+’..
    20. Kayserispor yönetimi ilk toplantısını..
    21. Ülke şokta! Bakanın konvoyuna saldırı..
    22. Adıyaman'da orman yangını
    23. Derin soldan bomba çıkış: İmamoglu..
    24. Lübnan'da bakanın konvoyuna silahlı..
    25. İzmir’de yaklaşık 20 hektar alan zarar..
    26. Vücudunuzda beklenmedik sonuçlara yol..
    27. Lübnanlı Bakanın konvoyuna silahlı..
    28. Sinop’ta trafik kazası: 7 yaralı
    29. Hilvan’da 2 kişinin öldüğü kavganın..
    30. DSP'de istifalar
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    İsim vermeden Erdoğan'ı eleştiren Abdullah Gül, Saadet'e böyle göz kırptı!
    İsim vermeden Erdoğan'ı eleştiren Abdullah Gül, Saadet'e böyle göz kırptı!
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!