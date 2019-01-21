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AB'de bütçe açığının GSYH'ye oranı arttı

Yılın üçüncü çeyreğinde AB'de bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 0,6'ya yükseldi

21 Ocak 2019 Pazartesi 13:26
AB'de bütçe açığının GSYH'ye oranı arttı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB) bütçe açığının GSYH'ye oranı, 2018'in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yükselerek yüzde 0,6 oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2018 yılı üçüncü çeyrek bütçe açığı verilerini yayınladı.

Buna göre, 28 üyeli AB'de yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,4 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, üçüncü çeyrekte yüzde 0,6’ya çıktı.

Avro Bölgesi'nde ise bütçe açığının GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde 0,3'ten 0,5'e yükseldi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 13:26
  1. AB
  2. Bütçe açığı
  3. Eurostat

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