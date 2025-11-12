  • İSTANBUL
AB'de birçok ülkenin aylık ortalama maaşları 3 bin 500 Euro açıklandı! Bulgaristan ve iki ülke sınıfta kaldı...
AB'de birçok ülkenin aylık ortalama maaşları 3 bin 500 Euro açıklandı! Bulgaristan ve iki ülke sınıfta kaldı...

AB'de birçok ülkenin aylık ortalama maaşları 3 bin 500 Euro açıklandı! Bulgaristan ve iki ülke sınıfta kaldı...

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde tam zamanlı çalışanların yıllık maaşlarını açıkladı! Sınıfta kalan ülkeler ise 15 bin 387 euro ile Bulgaristan, 17 bin 954 ile Yunanistan ve 18 bin 461 euro ile de Macaristan oldu. Lüksemburg'da artış olduğu vurgulandı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2024 yılına ilişkin AB’de yıllık tam zamanlı maaş verilerini yayımladı.

Eurostat verilerine göre AB’de tam zamanlı çalışanların ortalama yıllık maaşı bir önceki yıla göre yüzde 5,2 artarak 39 bin 808 euroya ulaştı. 2023 yılında bu yıllık maaş 37 bin 840 euro seviyesindeydi.

Ülkelere göre incelendiğinde, 82 bin 969 euroyla Lüksemburg listenin zirvesinde yer alıyor. Danimarka 71 bin 565 euro ile onu takip ederken, İrlanda 61 bin 51 euro ile listenin 3. sırasında bulunuyor.

Bulgaristan ve iki ülke sınıfta kaldı

Listenin en altında bulunan ülkeler ise 15 bin 387 euro ile Bulgaristan, 17 bin 954 ile Yunanistan ve 18 bin 461 euro ile de Macaristan oldu.

2024'te aylık ortalama maaşları en çok artış gösteren ülkeler ise yüzde 16,7 ile Romanya, 16,6 ile Polonya ve 14 ile Bulgaristan.

Tutar olarak en çok artan ülkeler ise 4 bin 122 dolar ile Avusturya, 3 bin 625 dolar ile Danimarka, 3 bin 20 dolar ile Polonya oldu.

