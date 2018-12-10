ABD'den YPG açıklaması: Suriye'deki varlığımız...

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'dan YPG açıklaması geldi. Dunford, Suriye'nin doğusunda istikrarın sağlanması için 35 bin ile 40 bin yerel gücün eğitiminin tamamlanması gerektiğini söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'un bir etkinliğinde konuştu. Dunford, "35 bin ile 40 bin yerel gücün eğitilmesi ve istikrarı sağlamak üzere donatılması gerektiğini tahmin ediyoruz" dedi. ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, "Bu güçlerin eğitiminde muhtemelen yüzde 20 çizgisinde bir yerdeyiz" diye de ekledi.

"Bizim Suriye'deki varlığımız..."

Suriye'nin doğusunu istikrara kavuşturma çabalarının belirsiz süreyle devam etmesi gerektiğini belirten Dunford, "İstikrara kavuşturmada daha çok yolumuz var. Bizim Suriye'deki varlığımız şu an için sürecek ve koşullara göre belirlenecek" şeklinde konuştu.

"Amerikan askerlerinin öngörülebilir gelecekte Suriye'de kalmaya devam mı edeceği" sorusuna Dunford, "Bu doğru. Yakın gelecekte ayrılmayacaklar" yanıtını verdi. ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford bölgedeki Amerikan askerlerinin sayısıyla ilgili ayrıntı vermedi.

ABD'li askerler, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin ana unsurunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni eğitiyor. Bölgede 35 bin kişilik bir güç oluşturulacağı ilan edilmişti. Dunford bu sayının 40 bini bulabileceğini söyledi.