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Aktüel ABD'den yola çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi: Böylesi ilk defa görüldü! Aliağa Terminali'ne yanaşacak
Aktüel

ABD'den yola çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi: Böylesi ilk defa görüldü! Aliağa Terminali'ne yanaşacak

Yeniakit Publisher
2024-02-15 18:04:00 - 2024-02-15 18:06:59
ABD'den yola çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi: Böylesi ilk defa görüldü! Aliağa Terminali'ne yanaşacak

ABD'nin Sabine Pass Limanı'ndan yola çıkan "Gaslog Windsor" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 17 Şubat'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

ABD'nin Sabine Pass Limanı'ndan yola çıkan "Gaslog Windsor" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 17 Şubat'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 30 Ocak'ta ABD'den ayrılan LNG gemisi, Malta açıklarında seyrine devam ediyor.

180 bin metreküp kapasiteli geminin, 17 Şubat'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bermuda bandıralı gemi 2020'de inşa edilmişti.

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