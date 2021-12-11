  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'den yeni 'Yunanistan' hamlesi! Güvenliğini geliştirmek için...
Dünya

ABD'den yeni 'Yunanistan' hamlesi! Güvenliğini geliştirmek için...

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a 6,9 milyar dolar değerinde 4 adet savaş gemisinin satışı ile 2,5 milyar dolarlık modernizasyon işlemlerini onayladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 00:40:00 -
ABD'den yeni 'Yunanistan' hamlesi! Güvenliğini geliştirmek için...

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yunanistan'a potansiyel savaş gemisi satışı ve mevcut gemilerin modernizasyonuna yönelik onaya ilişkin tebligat, Amerikan Kongresine sunuldu.

Söz konusu onay, Yunanistan'a 6,9 milyar dolar değerinde 4 adet "Meko" sınıfı savaş gemisinin satılmasını ve 2,5 milyar dolarlık modernizasyonu kapsıyor.

"NATO müttefiğinin güvenliğini geliştirme..."

Açıklamada, "Bu satış, Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik süreç için önemli bir ortağı olan bir NATO müttefiğinin güvenliğini geliştirme yoluyla ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklemektedir." ifadesine yer verildi.

Söz konusu satışların yapılabilmesi için kongrenin ilgili komitelerinin 30 gün içinde bu onaylara itiraz etmemesi gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin enflasyon verileri açıklandı! Dolardan tepki
Ekonomi

ABD'nin enflasyon verileri açıklandı! Dolardan tepki

ABD'de enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra dolar harekete geçti. Dolar/TL bu sabah güne 13,75 seviyesinden başlamıştı. Veriler açıkl..
Herkes altın bor derken dünya rezervinin yarısı Türkiye'de bulunuyor! O kadar kıymetli ki...
Ekonomi

Herkes altın bor derken dünya rezervinin yarısı Türkiye'de bulunuyor! O kadar kıymetli ki...

Dünya rezervinin yarısının Türkiye'de bulunduğu pomza madeni, inşaattan enerji tasarrufuna kadar birçok alanda kullanılıyor.
Türkiye'den yeni petrol keşfi! Müjde verildi
Ekonomi

Türkiye'den yeni petrol keşfi! Müjde verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı petrol keşiflerine ilişkin çok önemli bir müjde daha verdi. TPAO'nun resmi sosyal medya hesabından yapıl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay