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Aktüel ABD'den Yemenli Husiler'e "ateşkes" çağrısı
Aktüel

ABD'den Yemenli Husiler'e "ateşkes" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, uluslararası topluma Yemen'deki artan insani krizi hafifletmek adına finansal bağış çağrısında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-22 23:05:01 -
ABD'den Yemenli Husiler'e "ateşkes" çağrısı

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Yemen'deki Husiler'e saldırılarını durdurması ve Birleşmiş Milletler öncülüğündeki insani yardım geçişlerine izin vermesi konusunda çağrıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Yemen'deki gelişmelere ilişkin yazılır açıklama yayımladı.

Ortagus, açıklamasında ABD olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri Kuveyt, İsveç ve Almanya ile görüşme gerçekleştirdiklerini ve Yemen'deki iş savaş ile yaşanan insani krizi ele aldıklarını belirtti.

Uluslararası toplumdan Yemen'de artan insani krizi hafifletmek adına kendilerine düşen finansal bağışı yapmalarını istediklerini ifade eden Ortagus, "Ayrıca Husilerin insani yardım çabalarını engellemekten vazgeçmesini ve Sana’a havaalanının BM ve insani uçuşlara açılmasını talep ettik." ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra Ortagus, İran'ın BM ambargosunu delerek Husilere silah yardımında bulunmasından son derece rahatsızlık duyduklarını dile getirerek, Husiler'in Suudi Arabistan'a ve sivillerin yoğunlukta olduğu bölgelere düzenlediği saldırılara son vermesi gerektiğini vurguladı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Yemen Heyeti, 9 Eylül'de açıkladığı raporunda başta Fransa, ABD, İngiltere ve Kanada gibi Batılı ülkelerle İran'ın Yemen'de çatışan taraflara silah tedarik ettiğini belirtmişti.

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