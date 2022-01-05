  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'deki siyasi partilerin merak edilen üye sayıları açıklandı

Ziya Selçuk sessizliğini bozdu: Bu iddialar...

Saadet Partisi bu hale mi düşecekti? Karamollaoğlu'nun yapamadığını Kübra Par yaptı

ABD derin devletinden Türkiye talimatı! Yunanistan tarafından çok çarpıcı iddia

Ne altın ne dolar! Uzman isim öyle bir yatırım aracının ismini verdi ki: Yakında çeyrek altının yerini alacak

Davutoğlu böyle mi istiyor Taşgetiren? Otobüse zam Ekrem’in değil ama petrole zam Tayyip’in!

Zincir marketlere kâğıt, bez çanta, file zorunluluğu

Bakan Nebati'den dolar kuru açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den uzaktan eğitim açıklaması

Son seçim anketi yapıldı! İşte partilerin oy oranları... Rüzgar tersine döndü, hepsine fark attı
Dünya ABD'den yaptırım kararı
Dünya

ABD'den yaptırım kararı

ABD, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'i yolsuzluk yaptığı ve Bosna Hersek'in istikrarı ile toprak bütünlüğünü tehdit ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 19:16:00 -
ABD'den yaptırım kararı

ABD yönetimi, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'i yolsuzluk yaptığı ve Bosna Hersek'in istikrarı ile toprak bütünlüğünü tehdit ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC), Dodik ve kontrolündeki Alternativna Televizyonu'nu, yolsuzluk faaliyetlerine ve Bosna Hersek'in istikrarı ile toprak bütünlüğüne yönelik devam eden tehditlerine yanıt olarak yaptırım listesine eklediği kaydedildi.

Açıklamada, Dodik'in yolsuzlukları ve istikrarı bozan faaliyetlerinin Dayton Barış Anlaşması'ndan bu yana bölgedeki 26 senelik ilerlemeye zarar verdiği belirtildi.

Dodik'in devlet yetkilerine el konulması çağrısında bulunarak ve paralel kurumların oluşmasını harekete geçirerek Bosna Hersek'te devlet kurumlarını zayıflattığına işaret edilen açıklamada, Sırp liderin resmi pozisyonunu ise rüşvet ve diğer yolsuzluk yöntemleriyle kişisel servetini artırmak için kullandığı aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay