0553 313 94 23

ABD’den Venezuela’ya 400 milyon dolarlık yardım tasarısı kongrede

ABD’de Demokrat ve Cumhuriyetçiler, Venezuela’ya 400 milyon dolar daha yardım göndermek için kongreye tasarı sundu.

04 Nisan 2019 Perşembe 10:57
ABD’den Venezuela’ya 400 milyon dolarlık yardım tasarısı kongrede

ABD’de Demokrat ve Cumhuriyetçiler, Venezuela’ya 400 milyon dolar daha yardım göndermek için kongreye tasarı sundu.


ABD’de Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, şu ana kadar 76 milyon dolar yardım yapılan Venezuela’ya 400 milyon dolarlık daha yardım gönderilmesini içeren tasarıyı kongreye sundu. Demokrat Senatör Bob Menéndez ve Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio’nun hazırladığı "Acil Demokratik Yardım ve Kalkınma Tasarısı"nın (TRUTH) Senato’da onaylanması halinde Temsilciler Meclisi ve Başkan Donald Trump’ın da izniyle Venezuela’ya 400 milyon dolarlık yeni insani yardım yapılacak.



Bolsonaro, Guaido’nun yanında


Öte yandan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, İsrail’i ziyareti sırasında Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaid’nun durumuna dikkat çekti. Bolsonaro, Maduro rejiminin Guaido’yu hapsetmesini önlemek için gerekli diplomatik hareketleri yürüteceğini açıkladı. Bolsonaro’nun Guaido’nun diplomatik korumasında yalnız olmadığı, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Şili Devlet Başkanı Sebastin Piera ve Kolombiya Devlet Başkanı Ivn Duque’nin da yanında olduğu bildirildi.



Şarkıcı El Puma başkanlığa aday oldu


’El Puma’ lakaplı Venezuelalı şarkıcı José Luis Rodrguez de devlet başkanı olmak istediğini açıkladı. 80’li yılların en ünlü Latin şarkıcısı olarak kabul edilen 76 yaşındaki Rodrguez dünya turnesi sırasında, "Venezuela’nın geleceği ile işbirliği yapmak istiyorum. Bu yüzden olası bir başkanlık adaylığı için kapıları açık bırakıyorum” açıklamasını yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 10:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlk gün 6 saatlik toplantı
    1. İlk gün 6 saatlik toplantı
    2. Şarampole yuvarlanan araçtan sağ..
    3. Ticaret Bakanı Pekcan: "2019 yılının..
    4. İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı..
    5. Başbuğ Türkeş anılıyor
    6. Ticaret Bakanı Pekcan: "2018 yılının..
    7. Citroen'den nisan ayı kampanyası
    8. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet..
    9. ETÜ - TÜMSİAD İşbirliği protokolü..
    10. Milletvekili Fendoğlu, Türkeş’i andı
    11. Tüketicilere "icra faizi" uyarısı
    12. Ticaret Bakanı Pekcan: "2018 yılının..
    13. Eyüp Kahveci: "Kaybetmişliğim,..
    14. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mart..
    15. Ticaret Bakanı Pekcan: "Mart ayında..
    16. Kanser belirtileri diğer hastalıklarla..
    17. ABD’den Venezuela’ya 400 milyon..
    18. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mart..
    19. Türkiye ihracat rekoru kırdı
    20. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman..
    21. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı..
    22. Yeni Başkan Korkmaz, görevi resmen..
    23. Avrupa borsaları
    24. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019'un..
    25. 'Seçimi kazandım' deyip Anıtkabir'e,..
    26. Gençler yenilikçi fikirleriyle yarıştı
    27. Karadeniz usulü kaftanlara yoğun ilgi
    28. Çekişmeli mücadelenin galibi Bulls
    29. Kahramanmaraş’ta otomobil direğe..
    30. 3600 ek gösterge son dakika Meclis'e..
    Karar verildi! Eşcinselleri idam edecekler
    Karar verildi! Eşcinselleri idam edecekler
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İmamoğlu resmen şov yaptı!
    İmamoğlu resmen şov yaptı!

    Günün Karikatürü

    4 Nisan 2019
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi