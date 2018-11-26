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ABD'den Veliaht Selman'ı şoke eden açıklama

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, ABD Başkanı Donald Trump’ın yalan söylediğini belirterek "Benim gördüğüm istihbarata göre cinayet emrini Veliaht Prens (Muhammed bin Selman) verdi." dedi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 06:40
ABD'den Veliaht Selman'ı şoke eden açıklama

ABD'nin Utah eyaleti Senatörü Lee, Kaşıkçı cinayeti ve CIA'in raporuna  ilişkin NBC kanalında yayınlanan programda konuştu.

Trump'ın CIA'in Kaşıkçı cinayetine ilişkin ulaştığı istihbarat  verileri hakkında söylediklerinin doğru olmadığını ifade eden Lee, "Başkan'ın  söylediklerine katılmıyorum. Bu, benim gördüğüm istihbaratla çelişiyor. Benim  gördüğüm istihbarata göre cinayet emrini Veliaht Prens verdi." değerlendirmesinde  bulundu.

Lee ayrıca, Trump yönetimine Yemen'de devam eden insani krizle ilgili  olarak "Suudilere destek vermeyi kesmesi" çağrısında bulundu. ABD'li senatör, "Bu  bizim açımızdan yetkisiz ve anayasaya aykırı bir savaştır. O (Suudi Arabistan) bu  tür bir askeri müdahaleyi hak etmeyen bir müttefiktir, özellikle de Amerikan  halkının güvenliği ile bu savaşa dahil olmamız arasında hiçbir bağlantı olmadığı  için." yorumunu yaptı.

"Kaşıkçı konusunda dürüst davranmadı"

Öte yandan Kaliforniya eyaleti Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Adam  Schiff ise Kaşıkçı cinayetine ilişkin CNN kanalına açıklamalarda bulundu.

Schiff, Trump'ın Kaşıkçı cinayeti konusunda ülkesine karşı dürüst  olmadığını ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı savunmasının kendisini zayıf  gösterdiğini belirterek "(Trump) 'Bilmiyorum' ya da 'dünya çok tehlikeli bir yer'  gibi ifadeler kullanarak kendisini güçlü gösterdiğini düşünüyor ama aslında  aksine bunlar kendisini zayıf gösteriyor. Bu konuda CIA'i yalanlaması ya  diktatörleri sevdiğini ya da işin içinde şahsi finansal çıkarları olduğunu  gösteriyor." dedi.

Trump'ın daha önce açıkça Suudi Arabistan'dan milyonlarca dolar para  kazandığını söylediğine dikkat çeken Schiff, Trump'ın kişisel çıkarlarının ABD  dış politikasını olumsuz yönde etkilediğini savundu.

ABD Başkanı Trump, perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada,  CIA'in Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna  ulaştığı iddialarına ilişkin "teşkilatın şüpheleri olduğunu, fakat kesin bir  sonuca varmadığı" değerlendirmesini yapmıştı

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 06:40
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