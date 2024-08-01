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Dünya ABD'den vatandaşlarına Lübnan'a seyahat uyarısı
Dünya

ABD'den vatandaşlarına Lübnan'a seyahat uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-08-01 03:47:00 -
ABD'den vatandaşlarına Lübnan'a seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, katil İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilim dolayısıyla, vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmemeleri" uyarısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında güncellenen seyahat uyarıları bölümünde Lübnan'la ilgili yeni uyarı yayımlandı.

Açıklamada, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında son günlerde artan gerilim gerekçe gösterilerek ABD vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısı yapıldı.

Halen Lübnan'da bulunan Amerikan vatandaşlarına ise güvenli bir yere sığınmaları ve ülkenin güney bölümünde bulunanlara bölgeden derhal ayrılmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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