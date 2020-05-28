ABD'den vatandaşlarına Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne seyahat uyarısı

KUDÜS (AA) - ABD'nin Kudüs'teki Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarını işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gitmemeleri konusunda uyardı.

Büyükelçiliğin internet sayfasından yapılan açıklamada, ABD vatandaşlarından işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne gitmemeleri istendi.

Açıklamada, "Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde ikamet eden ya da bu bölgelere seyahat etmeyi düşünen ABD vatandaşlarına, tam teyakkuzda olmalarını ve güvenlik farkındalıklarını artırmak için gerekli adımları atmalarını tavsiye ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçilik kendi çalışanlarının da Gazze'ye gitmesini yasakladı, Batı Şeria'daki seyahatlerini de büyük ölçüde sınırladı.

Açıklamada, "turistik yerleri, ulaşım noktalarını, kontrol noktalarını, pazarları, alışveriş merkezleri ya da devlet tesislerini hedef alan bir şiddet olayıyla karşı karşıya kalınabileceği" belirtildi.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ABD Büyükelçiliği, söz konusu uyarıyı Tel Aviv'in Filistin topraklarını "ilhak" etmeye hazırlanması sebebi ile yayımladı.

- İsrail'in "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.



ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.



Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.



Netanyahu, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhak" planında değişikliğe gitmeyeceklerini söylemişti.







