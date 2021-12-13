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Dünya ABD'den Ürdün'e hibe yardımı
Dünya

ABD'den Ürdün'e hibe yardımı

ABD, Ürdün'e 597 milyon dolar değerinde hibe ve kalkınma yardımı sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 16:32:00 -
ABD'den Ürdün'e hibe yardımı

Ürdün Planlama ve Uluslararası İş Birliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılı için planlanan 1,2 milyar dolarlık ABD ekonomik yardım programının bir parçası olarak iki yeni anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, hibe anlaşması kapsamında 245 milyon doların doğrudan nakit olarak hazineye aktarılacağı ifade edildi.

İkinci anlaşmanın ise 352 milyon dolar tutarında olduğu ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansınca (USAID) kullanım koşullarının belirleneceğine işaret edilen açıklamada, bunun Ürdün hükümeti ve özel sektörle ortaklaşa ekonomik toparlanmayı teşvik etmeye yardımcı olacağı kaydedildi.

USAID Misyon Direktörü Sherry Carlin de yaptığı yazılı açıklamada, kalkınma anlaşmaları ve nakit destek hibelerinin Ürdün'deki ekonomik istikrarı desteklediğini belirtti.

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