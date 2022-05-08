ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri destek!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Ukrayna’ya yönelik yeni bir askeri destek paketini duyurdu. Söz konusu paket 150 milyon ABD Doları değerinde ve Ağustos 2021’den bu yana ABD tarafından Ukrayna’ya gönderilecek dokuzuncu askeri yardım paketi olacak.

Söz konusu askeri yardım paketi; 25.000 adet 155mm’lik Top Mühimmatını, 3 adet AN/TPQ-36 Silah Tespit Radarını, Elektronik-Taarruz Sistemlerini ve çeşitli saha ekipmanlarıyla yedek parçaları içeriyor.

ABD, Biden yönetiminin başlangıcından bu yana Ukrayna’ya yaklaşık 4.5 milyar dolarlık güvenlik yardımı taahhüt etti, buna Rusya’nın 24 Şubat’taki saldırılarının başlamasından bu yana taahhüt edilen yaklaşık 3.8 milyar dolar da dahil. ABD, 2014’ten bu yana Ukrayna’ya 6.5 ​​milyar dolardan fazla bir tutara sahip güvenlik yardımı taahhüt etti.

Öte yandan birçok ülke, halihazırda Ukrayna’ya yönelik askeri yardımlarını sürdürüyor. Ukrayna’ya yönelik askeri yardımlar için bir toplama merkezi görevi gören Polonya’nın Rzeszow Havalimanı’na sürekli bir askeri nakliye uçağı iniyor. Rusya, kısa süre önce bu havalimanını ve havalimanına askeri yardım taşıyan uçakları vurmakla tehdit etmişti.

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