  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'den Ukrayna'da 'uçuşa yasak bölge' açıklaması!
Dünya

ABD'den Ukrayna'da 'uçuşa yasak bölge' açıklaması!

Beyaz Saray Sözcüsü Jean Psaki, ABD'nin Ukrayna'da "uçuşa yasak bölge" oluşturmayı planlamadığını, zira böyle bir kararın Rusya ile doğrudan savaşa girmek anlamına geldiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 08:18:00 -
ABD'den Ukrayna'da 'uçuşa yasak bölge' açıklaması!

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında konuştu.

Psaki, ABD'nin Ukrayna'da "uçuşa yasak bölge" kurmasının Rusya ile doğrudan çatışmaya girmek anlamına geleceğini ve böyle bir şeyi de planlamadıklarını açıkladı.

Şu anda Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili her seçeneğin masada olduğunun altını çizen Psaki, şöyle konuştu:

"Ancak Başkan Joe Biden, Rusya ile savaşmaları için Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini sürekli söylüyor. Uçuşa yasak bir bölge oluşturmak bunun korunmasını gerektirir, bu durumda da Amerikan askerinin bölgede görevlendirilmesi gerekir. Bu, Rusya ile doğrudan bir çatışma, belki de savaş olur. Biz bu savaşın bir parçası olmayı planlamıyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay