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Dünya ABD'den Ukrayna telefonu
Dünya

ABD'den Ukrayna telefonu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bugün Fransız, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile yaptığı görüşmede Ukrayna'yı ele aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 04:42:00 -
ABD'den Ukrayna telefonu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "saldırganlığı" karşısında iş birliği içinde kalmanın önemi vurgulandı ve ileri gitmesi durumunda bunun Rusya için ciddi sonuçları olacağı konusunda mutabık kalındı.

Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteklerini yineleyen bakanlar, İran'ın nükleer programını hızlandırmasından duyulan endişeyi de dile getirdi.

Ayrıca, Çin'in siyasi ve ekonomik baskısı karşısında Litvanya ile dayanışma içinde olduklarını kaydeden bakanlar, Libya'nın bir an önce ulusal seçimler düzenleme çabalarını da ele aldı.

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