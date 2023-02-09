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Gündem ABD'den Türkiye'ye telefon
Gündem

ABD'den Türkiye'ye telefon

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği asrın felaketi nedeniyle birçok ülkeden taziye telefonları aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 20:03:00 -
ABD'den Türkiye'ye telefon

Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, telefonda, Türkiye'de 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgelerdeki durumu ve yardımları görüştü.

Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletenler arasında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemalettin Haydarov, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ve Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki yer aldı.

Bakan Çavuşoğlu, 6 Şubat'tan bu yana taziyelere ilişkin 50 civarında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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