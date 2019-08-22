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ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği:- "(Şırnak'ta şehit olan askerler) ABD, PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınamakta, terörle mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya devam etmektedir"

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:45
ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı

ANKARA (AA) - ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösreli köyü bölgesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "ABD, PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınamakta, terörle mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya devam etmektedir." mesajını paylaştı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Şırnak'taki terörle mücadele operasyonunda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. ABD, PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınamakta, terörle mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Kösreli köyü bölgesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetini sağlamak ve bölgede olduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun Operasyonu"nda teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuş, 1 asker yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:45
  1. ABD
  2. PKK
  3. Şırnak

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